Медовый месяц Зеленского: названы главные угрозы для президента

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского может упасть в отопительный сезон, когда люди увидят цену на газ.

Об этом сообщает издание "Новое время", ссылаясь на слова украинского социолога, директора Фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной.

"Я не знаю, как долго продлится медовый месяц украинского народа и нового президента. Конечно, кампанией Зеленского занимались талантливые люди. Сразу после второго тура его рейтинг стал понемногу падать, потому что на востоке страны та же "Оппозиционная платформа - За жизнь" начала обрабатывать своих респондентов — дескать, смотрите, они в НАТО хотят, а вы же против. И тут Зеленский включил образ белорусского президента Лукашенко, популярного и в нашей стране. Картинно разобрался с несколькими мелкими чиновниками, начал решать вопросы людей, и это мгновенно подняло рейтинг", - высказалась эксперт.

По ее мнению, этого не достаточно и надолго не хватит. Бекешкина отметила, что уже осенью, ближе к зиме люди получат первые платежки за газ. Даже если цену немного снизят, все равно вспомнят о Юлии Владимировне, которая обещала уменьшить цену вдвое.

"Даже самые романтичные украинцы привыкли думать карманом. И в этом кармане мы видим пакет конкретных ожиданий. В нем и то, что наконец‑то власть будет расправляться с коррумпированными чиновниками, что будут какие‑то решения по войне. Это серьезная ловушка для нового президента. Даже если такие решения будут, они удовлетворят лишь одну часть общества, а другую настроят против него. Еще один вызов касается социальных проблем - зарплат, пенсий, медицинского обслуживания. Люди ожидают, что наступят улучшения, а быстро им наступить неоткуда", - подчеркнула социолог.

Она заявила, что избранный президент рискует также попасть в привычную ловушку, выстроенную политической композицией украинской власти.

"У нас до сих пор нет реальной политической системы, где партии являются не временной группой поддержки их лидера, а реальными идеологическими структурами. Поэтому на выборах все становятся левыми, а потом проводят правую политику. Ведь социал-демократическая политика возможна только в относительно зажиточных обществах, а в бедных, как Украина, чтобы страна разбогатела, политика должна быть правой. Эта политика открывает дорогу бизнесу, позволяет меньше перераспределять и больше вкладывать в развитие бизнеса", - сказала эксперт.

Также, по словам Бекешкиной, нуждающийся класс хочет, чтобы налоги были выше, а бизнес - чтобы ниже. И те и другие поддержали партию президента Зеленского, но "Слуга народа" не сможет проводить политику, снижая налоги и повышая льготы одновременно. Так не бывает, и это еще один перекресток, где политическая сила Зеленского может терять поддержку.

"Многое зависит от того, удастся ли президенту Зеленскому избежать ошибок президента Порошенко. Построить эффективную коммуникацию с людьми. Ведь кто мешал Порошенко или Гройсману раз в неделю по телевизору не просто выступать с монологами, а общаться с журналистами, отвечать на острые вопросы, объяснять, что происходит, что можно сделать, а что нельзя. Нормальным тоном", - заявила директор Фонда "Демократические инициативы".

Как сообщал "Апостроф", по словам советского диссидента Иосифа Зисельса, Зеленский скоро взбунтуется против тех, кто хочет им управлять.