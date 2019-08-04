RU  UA  EN

воскресенье, 4 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 августа

11:04
Можете споткнуться и упасть: Богдан странно ответил на вопрос о его увольнении, видео
11:03
Скандальный украинский судья-беглец "засветился" в Молдове: опубликовано видео
10:50
Где смотреть онлайн Брюгге - Динамо: расписание трансляций
10:36
Курорт Кирилловка накрыл мощный шторм: опубликованы фото
10:11
Утренние пробежки и разговоры: появилось интересное видео со "слугами народа" в Трускавце
09:52
Смертельная стрельба в Техасе: появились новые данные о жертвах и мотивах преступника
09:35
Вода унесла десятки авто: появились впечатляющие фото потопа в Одессе
09:29
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Манчестер Сити: расписание трансляций
09:27
На разгоне митинга в Москве заметили экс-командира "Беркута": сеть разозлило фото
09:04
Чипсы в день рождения и популярность у хирургов: 10 секретов именинницы Меган Маркл
08:57
Зеленский интересно прокомментировал тренинги нардепов в Трускавце
08:30
На Донбассе жестко поставили на место известного пропагандиста: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Утренние пробежки и разговоры: появилось интересное видео со "слугами народа" в Трускавце

воскресенье, 04 августа 2019, 10:11
переглянути новину українською

Стало известно, чем народные депутаты от "Слуги народа" занимаются помимо тренингов в Трускавце.

Соответствующее видео опубликовала Украинская правда.

На видео можно увидеть, как народные депутаты не только учатся, но и выходят на пробежки и просто общаются между собой.

Напомним, как ранее сообщалось, выступая с лекцией во время тренинга в Трускавце, советник президента по политическим вопросам Никита Потураев заявил присутствующим будущим депутатам партии "Слуга народа", что они "никто".

Также, как ранее сообщал "Апостроф", в Трускавце проходит обучающий тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа". Подробнее об этом читайте в материале: В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нужно создавать Русь-Украину, ЕС и НАТО – запасной вариант – Алексей Арестович

Кто такой Святослав Олейник, который рвется в губернаторы Днепропетровской области - СМИ

"Философский камень" руководителя ГФС Киева Людмилы Демченко

Уйти нельзя остаться: все, что известно об отставке Богдана

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: