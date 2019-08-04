Утренние пробежки и разговоры: появилось интересное видео со "слугами народа" в Трускавце

Стало известно, чем народные депутаты от "Слуги народа" занимаются помимо тренингов в Трускавце.

Соответствующее видео опубликовала Украинская правда.

На видео можно увидеть, как народные депутаты не только учатся, но и выходят на пробежки и просто общаются между собой.

Напомним, как ранее сообщалось, выступая с лекцией во время тренинга в Трускавце, советник президента по политическим вопросам Никита Потураев заявил присутствующим будущим депутатам партии "Слуга народа", что они "никто".

Также, как ранее сообщал "Апостроф", в Трускавце проходит обучающий тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа". Подробнее об этом читайте в материале: В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.