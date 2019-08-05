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В США объяснили, почему Трамп виноват в массовых расстрелах

понедельник, 05 августа 2019, 21:17
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Американский публицист Майкл Виллард объяснил, почему президент США Дональд Трамп причастен к массовым расстрелам в США, которые произошли 3-4 августа.

Своим мнением на этот счет он поделился в колонке на "Апострофе".

"Это предубеждение, которое возникло из-за высказываний президента Дональда Трампа о людях с другим цветом кожи. Скажем, преступник из техасского города Эль-Пасо выложил в соцсетях националистический манифест - в нем осудил наплыв латиноамериканцев в США. Мужчина действовал под влиянием собственных предубеждений, а их питали такие же люди, как он сам", - сказал он.

По его словам, еще одна причина - неспособность Трампа критиковать ультраправых в США.

"Еще одна причина - неспособность Трампа критиковать ультраправых в США. Два года назад, когда начались беспорядки в Шарлотсвилле, президент заявил, что виноваты обе стороны (в городе штата Вирджиния возникли столкновения между ультраправыми, среди которых были сторонники Трампа, и антифашистами; позже выяснилось, что в расшатывании ситуации важную роль сыграли российские "ольгинские тролли", - "Апостроф"). Копирование стрелками друг друга, о чем говорят иногда, имеет второстепенное значение", - добавил эксперт.

Помимо этого, Виллард назвал еще две не менее важные причины, которые могли привести к массовым жертвам в США.

"Наиболее весомая причина стрельбы - культура свободного владения оружием. Некоторые штаты, такие как Техас, даже позволяют носить его открыто - можешь ходить себе с автоматом через плечо - и никто тебя не арестует. Там стрельба происходит каждые выходные. Другая причина - неправильная интерпретация 2-й поправки к Конституции США, которая вводит "право носить оружие". Там речь идет о тщательно контролируемом государством ополчении. Верховный суд США в 2008 году признал, что она позволяет носить оружие людям, которые не относятся к ополчению. Но поправку принимали 250 лет назад - тогда речь шла о мушкете на один выстрел. Сейчас же, когда люди могут обладать арсеналом автоматического оружия, поправка выглядит просто смешной", - подытожил аналитик.

Подробнее о жестоких массовых убийствах, потрясших Штаты, читайте в материале "Апострофа": Массовые расстрелы в США: три причины вспышки насилия.

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