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МЦПИ передал Зеленскому рекомендации относительно приоритетов деятельности для новой власти

среда, 07 августа 2019, 19:29
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Во вторник, 6 августа, Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) передал рекомендации от экспертной среды "10 идей для новой власти" президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Офиса президента Андрею Богдану и председателю партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову.

Предложения приоритетных направлений деятельности для новой власти были подготовлены аналитическим центром МЦПИ. Исследование публично обсуждалось экспертной средой и дополнено по результатам круглого стола, в котором приняли участие представители Украинского института будущего, Реанимационного пакета реформ, Vox Ukraine, ОБСЕ, Института глобальных трансформаций, Украинского института исследования экстремизма, Всеукраинского агентства инвестиций и устойчивого развития и другие эксперты и аналитики от гражданского общества.

Во время круглого стола, который состоялся 25 июля, главный советник МЦПИ Василий Филипчук отметил необходимость для новой власти определить ключевые приоритеты на ближайшее время: "Нельзя сделать все и сразу, следует определить критически важные вещи, и их должно быть не 144, а десять-двадцать, - подчеркнул он, - тогда будет понятно, на чем будут концентрироваться достаточно ограниченные политические, финансовые и интеллектуальные ресурсы".

Эксперты МЦПИ отметили, что список проблем, с которыми придется иметь дело новому парламенту и правительству, состоит как из традиционных для Украины со времени провозглашения независимости вопросов низких социальных стандартов, неудовлетворительного качества медицинских и образовательных услуг, низких зарплат и пенсий, неблагоприятного бизнес-климата, проблемы с судопроизводством и правоохранительными органами и тому подобное; так и из вызовов, которые появились в 2013-2014 годах: потеря суверенитета над Крымом и ОРДЛО, де-факто военный конфликт с РФ, проблемы с западными соседями.

ТОП-10 приоритетов деятельности для новой власти, которые определили эксперты:

1. Провести конституционную реформу и сформировать "новые правила игры" как для государственных учреждений, так и для взаимоотношений власти и общества.

2. Провести реформу парламента как главного законодательного органа, который будет формировать новые "правила игры".

3. Провести судебную реформу.

4. Завершить процесс децентрализации и предоставить все возможности регионам свободно и эффективно развиваться.

5. Создать равные правила и условия честной конкуренции для всех участников рынка и предоставить социальные гарантии гражданам.

6. Найти больше общих точек экономического сотрудничества Украины и стран мира.

7. Обеспечить надлежащий уровень энергетической безопасности страны.

8. Формулировка стратегии внешней политики и реформа дипломатической службы.

9. Определение стратегии и долгосрочного формата отношений с Россией.

10. Разработка Стратегии реинтеграции ОРДЛО и АРК, улучшение управления конфликтом на Донбассе.

"Безусловно, этот перечень не является и не может быть исчерпывающим, - говорится в документе. - Для новой власти важно провести консультации с институтами гражданского общества и выработать настоящую инклюзивную и партисипаторную публичную политику во всех сферах общественной жизни с четкой опорой на приоритеты, определенные на основе обстоятельного анализа современных вызовов и угроз, стоящих перед нашим государством".

С полным текстом исследования и обоснованием каждого из указанных "10 приоритетов" можно ознакомиться по ссылке.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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