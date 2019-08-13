Зеленский отдал Богдану еще одну топ-должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Богдана, вокруг "отставки" которого ранее разгорелся скандал, председателем комиссии государственных наград и геральдики.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства во вторник, 13 августа, онвступает в силу со дня опубликования.

Заместителем руководителя комиссии стал заместитель аппарата ОП Алексей Днепров, секретарем - руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП Андрей Осидак.

Как известно, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан странно прокомментировал свое заявление об отставке и намекнул на свое отношение к журналистам.

Читайте также материал "Апострофа" о конфронтации новой власти с журналистами и скандале вокруг Богдана: Война, которую не выиграть: какую ошибку совершает Зеленский.