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Зеленский отдал Богдану еще одну топ-должность

вторник, 13 августа 2019, 16:59
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Богдана, вокруг "отставки" которого ранее разгорелся скандал, председателем комиссии государственных наград и геральдики.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства во вторник, 13 августа, онвступает в силу со дня опубликования.

Заместителем руководителя комиссии стал заместитель аппарата ОП Алексей Днепров, секретарем - руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП Андрей Осидак.

Как известно, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан странно прокомментировал свое заявление об отставке и намекнул на свое отношение к журналистам.

Читайте также материал "Апострофа" о конфронтации новой власти с журналистами и скандале вокруг Богдана: Война, которую не выиграть: какую ошибку совершает Зеленский.

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