Жена Грымчака сделала неожиданное признание: видео и подробности

Жена задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака взбудоражила соцсети заявлением о том, что у ее семьи нет никаких сбережений. Интересно, что ее супруга задержали по подозрению в вымогательстве взятки в 1,1 миллиона долларов.

"У нас на сегодняшний день исключительно только трехкомнатная квартира, у нас даже машины нет. Какие деньги могут быть изъяты у нас, я вообще не понимаю. Более того, у меня сейчас деньги останутся где-то до конца месяца, а дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей", - сказала она.

Юлия Грымчак также добавила, что ее семья также содержит двух матерей, одну из которых недавно прооперировали. Она считает, что на нее и мужа идет прямое давление со стороны руководства страны.

Супруга задержанного Грымчака пожаловалась, что денег у нее хватит лишь до конца месяца, после чего семья останется без денег.

"Я нахожусь на двух магистратурах, учусь на дневном и заочном. Получается, что мне нужно все бросать и идти работать, или я не знаю что. Коррупционера нашли! Я в шоке была", – резюмировала она.

Дружина Юрія Гримчака коментує затримання чоловікаhttps://t.co/Fl0tDsIMtx pic.twitter.com/X6qi67jzbr — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 15, 2019

В сети уже активно комментируют слова Юлии Грымчак.

Подробности и детали о задержании Грымчака читайте в материале "Апострофа".