Появились интересные слухи о встрече Зеленского с Путиным: реакция сети

В интернете активно обсуждают слухи о том, что уже якобы началась подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Telegram-канал "Шаурма Зеленского".

"Нам показали внутренний документ, который свидетельствует о начале подготовки нашей стороны к встрече на высшем уровне между Зеленским и Путиным. Срок пока не известен, но говорят, что не раньше первых чисел октября", - сказано в сообщении.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что если это произойдет до встречи с Трампом, то результаты встречи могут быть очень неприятными для Украины.

"В целом это противоречит ранее декларируемой жесткой ориентации Зеленского на формат Будапешт+ (то есть, нормандская четверка + Великобритания и США). Таким образом, США и Великобритания однозначно отказались глубже влезать в российско-украинскую войну?" – написал он на своей странице в Facebook, уточнив, что Украине стоит опасаться "диктата Кремля".

Стоит добавить, что пока в Офисе президента Украины никак не прокомментировали эти слухи.

Как сообщал "Апостроф", 11 июля состоялся первый разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Диалог прошел в формате телефонного разговора.