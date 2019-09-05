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Попросили сдать телефоны: Зеленский и "слуги народа" проводят закрытую встречу в Киеве, фото

четверг, 05 сентября 2019, 21:31
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В четверг, 5 сентября, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" собралась на закрытое заседание в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Об этом сообщают в Telegram-канале "УП. Off the record".

На встрече присутствовали глава государства, премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и генпрокурор Руслан Рябошапка. Отмечают, что депутатов партии попросили перед началом заседания сдать телефоны.

Как пишет издание LB.ua, среди главных вопросов, которые должны были обсудить "слуги народа" - дальнейшие планы и новые законопроекты в Раде. К слову, нардепы планировали двухчасовую дискуссию. Заседание началось в 18:00.

По словам народного депутата Ирина Верещук в комментарии "РБК-Украина" перед встречей, будет обсуждаться подготовка к пленарной неделе.

"Подготовка законопроектов, комитеты. Все, что касается внутренней организации работы", - поделилась она.

Рассказал заранее о встрече корреспонденту УНИАН и первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Это будет нормальная дискуссия, как нам действовать дальше. У нас следующие две пленарные недели, и нам нужно просто сверить часы", - поделился он.

По словам Стефанчука, на заседание приглашены и члены Кабмина, чтобы обсудить соответствующие законопроекты.

Кроме того, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что теперь в Раде будут проводить регулярные заседания фракции.

"Сегодня состоится заседание фракции. Да, фракция будет встречаться регулярно для обсуждения законопроектов, которые нарабатываются комитетами, подаются президентом и Кабмином. Дискуссии у нас идут постоянно – в комитетах, в группах, а затем выносятся еще на совместное обсуждение во фракции", - пояснила она.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали очередной ролик, которым высмеяли новое руководство Украины. На этот раз видео было посвящено депутату от "Слуги народа" Юрию Корявченкову, известному как "Юзик".

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