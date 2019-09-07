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Нас ждет много "интересного": соцсети бурно обсуждают возвращение украинцев из российского плена

суббота, 07 сентября 2019, 15:58
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Украинские политики, активисты и общественные деятели активно отреагировали на новости об освобождении 24 пленных моряков и 11 политзаключенных.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛЕННЫХ ИЗ РОССИИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОБМЕНА

Большинство комментаторов поздравляют освобожденных пленников, их родственников, а также всех украинцев с этим событием, которое воспринимают как однозначную победу. Многие выражают надежду на то, что успешный обмен станет началом урегулирования конфликта на Донбассе.

"Сегодняшний обмен важен не только потому, что наши ребята вернулись домой. Он восстанавливает доверие в переговорном процессе и уверенность, что другая сторона - как бы ты к этой другой стороне не относился - выполнит достигнутые договоренности… После сегодняшнего обмена открывается - впервые за долгое время - настоящее окно возможностей для полноценного урегулирования конфликта на востоке страны. И будет это гораздо сложнее, чем даже сегодняшний обмен", – пишет украинский дипломат Василий Филипчук.

Однако многие украинцы восприняли обмен как сдачу национальных интересов государства и утверждают, что в обмен на 35 человек власти якобы "сдали" тысячи погибших на Донбассе.

Напомним, ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фотографии того, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.

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Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой

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