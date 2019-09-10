Пригласим на путч Rammstein и Полякову: украинцы обратились к Зеленскому с забавной петицией

Украинцы продолжают шутить на тему "зимнего путча", который, по заявлению нардепа от "Слуги народа" Лизы Богуцкой, якобы готовит экс-президент Украины Петр Порошенко.

Так, на сайте президента появилась петиция, которой предлагается перенести путч с декабря на октябрь.

"Выделить средства из госбюджета, Дмитрию Ярошу для продюсерской деятельности во время народного сопротивления", - говорится в описании петиции.

Авторы также в шутку предложили пригласить в Киев для выступления группы "Брутто", "ТИК", Rammstein, а также украинскую певицу Олю Полякову с песней "Королева ночи".

"А также требуем поднять прожиточный минимум до уровня зарплат депутатов Верховной зрады, поднять зарплату учителям до уровня европейских, снизить коммуналку, вернуть Украине Крым и Донбасс", - пишут авторы петиции.

По состоянию на 10:00 под петицией поставили подписи более тысячи граждан.

Также новый созыв Верховной Рады, который начал свою работу в четверг, 29 августа, в сети показали одним фото, которое не могло не вызвать саркастический смех среди украинцев.