RU  UA  EN

вторник, 17 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 сентября

00:12
В Киеве неадекватный мужчина пытался похитить ребенка: сеть взволновали подробности, фото

16 сентября

23:58
В Виннице пропала 11-летняя школьница: полиция просит о помощи, фото
23:28
Известный политик растрогал сеть постом об умершей матери
22:59
Появилась новая фотожаба на заявление Богдана о "Слугах народа"
22:50
Мы травмированы шоуменами: в Европе заявили о недопонимании Зеленского
22:40
Довгий подсадил в команду Кличко своего человека - политолог
22:30
Ходить на поклон: у Зеленского задумали ввести хитрую цензуру для СМИ
21:59
Покупайте наше оружие: Путин цинично высказался об атаке на нефтяные заводы Саудовской Аравии
21:31
Американец объявил войну наркоторговцам в Киеве: видео и реакция сети
21:00
В Днепре кровавого живодера настигла смертельная карма
20:32
Убийство боевика ДНР в Мариуполе: появились данные о подозреваемом
20:01
Город с нуля: стало известно, где Зеленский хочет построить украинский Лас-Вегас
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ходить на поклон: у Зеленского задумали ввести хитрую цензуру для СМИ

понедельник, 16 сентября 2019, 22:30
переглянути новину українською

В Офисе президента обсуждают идею о введении национальной пресс-карты для журналистов: представители СМИ опасаются, что ее можно будет использовать для установления контроля над медиа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Сергей Щербина.

"Сегодня присутствовал на собрании в ОП во вопросу выборов членов совета по свободе слова при президенте. Из того, что сильно впечатлило при обсуждении задач совета - проработка идеи о введении национальной пресс-карты. Этот документ, как я понял обсуждавших, призван давать статус журналиста, а за проступки такого статуса можно лишить. Легко предположить, что по принципу наличия национальной пресс-карты будет даваться аккредитация в парламент, на события с участием президента и т.д.", – пишет Щербина.

По его словам, такая инициатива неизбежно приведет к появлению "святой инквизиции", которая будет пытаться поставить журналистику в Украине под свой контроль.

"Выступил там и сообщаю тут. Я категорически против такой инициативы, которая неизбежно приведет к появлению "святой инквизиции". Либо в государственном обличии, либо в виде какой-нибудь профильной "комсомольской" организации, либо их микса. К которым потом нужно будет ходить на поклон за званием дома высокой культуры быта. Фактически, это механизм регулирования профессии, который кто-то неизбежно оседлает. По поводу прозвучавшей на заседании апелляции к турецкому опыту, где такая пресс-карта существует, очень хочется спросить об опыте Саудовской Аравии. Там, как мы знаем, тоже много чего есть", – отметил журналист.

В комментариях другие представители СМИ также выступили с критикой этой идеи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал против журналистов иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик

Вернуть Крым, перезагрузить олигархов: главные тезисы Зеленского на Ялтинском форуме

Россия предлагает Украине условия, на которые мы никогда не пойдем - Леонид Кучма

Новый блицкриг Зеленского: почему власть хочет распустить ЦИК

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: