Ходить на поклон: у Зеленского задумали ввести хитрую цензуру для СМИ

В Офисе президента обсуждают идею о введении национальной пресс-карты для журналистов: представители СМИ опасаются, что ее можно будет использовать для установления контроля над медиа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Сергей Щербина.

"Сегодня присутствовал на собрании в ОП во вопросу выборов членов совета по свободе слова при президенте. Из того, что сильно впечатлило при обсуждении задач совета - проработка идеи о введении национальной пресс-карты. Этот документ, как я понял обсуждавших, призван давать статус журналиста, а за проступки такого статуса можно лишить. Легко предположить, что по принципу наличия национальной пресс-карты будет даваться аккредитация в парламент, на события с участием президента и т.д.", – пишет Щербина.

По его словам, такая инициатива неизбежно приведет к появлению "святой инквизиции", которая будет пытаться поставить журналистику в Украине под свой контроль.

"Выступил там и сообщаю тут. Я категорически против такой инициативы, которая неизбежно приведет к появлению "святой инквизиции". Либо в государственном обличии, либо в виде какой-нибудь профильной "комсомольской" организации, либо их микса. К которым потом нужно будет ходить на поклон за званием дома высокой культуры быта. Фактически, это механизм регулирования профессии, который кто-то неизбежно оседлает. По поводу прозвучавшей на заседании апелляции к турецкому опыту, где такая пресс-карта существует, очень хочется спросить об опыте Саудовской Аравии. Там, как мы знаем, тоже много чего есть", – отметил журналист.

В комментариях другие представители СМИ также выступили с критикой этой идеи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал против журналистов иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.