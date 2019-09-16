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Не только США: названы страны, которые предоставляют Украине военную помощь

понедельник, 16 сентября 2019, 11:29
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Стало известно, какие страны мира предоставляют Украине военную помощь, кроме США.

Об этом говорится в ответе "Апострофу" на запрос в Министерство обороны Украины, с просьбой сообщить, какая именно военная помощь поступает в интересах Украины.

По данным Генштаба, кроме США, в 2014-2019 годах нашей стране помогали Великобритания, Франция, Канада, Италия, Словакия, Литва, Латвия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Испания, Дания, Швейцария, Швеция, Албания, Чехия, Австралия, Турция, а также Япония и Китай. Они передавали, радиостанции, средства ночного видения, автомобили разных типов, униформу, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и сухие пайки на общую сумму в $62,5 млн.

При этом, финансовая помощь США Украине оказалась в шесть раз больше, чем помощь 20 других стран вместе взятых. Но, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, в целом она не может оказать очень большое влияние на перевооружение украинской армии.

"Например, для модернизации системы ПВО или закупки новых самолетов для Воздушных Сил Украины нужны десятки миллиардов долларов", - пояснил он, отвечая на вопрос является ли военная помощь США незаменимой для Украины.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией.

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