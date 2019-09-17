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В Atlantic Council назвали главные достижения и провалы команды Зеленского

вторник, 17 сентября 2019, 23:06
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В аналитическом центре Atlantic Council оценили последние шаги и заявления президента Украины Владимира Зеленского и его команды, указав на сильные и слабые стороны новой украинской власти.

Соответствующий материал опубликован на сайте центра.

Среди положительных моментов указано избрание Алексея Гончарука, который ранее занимался улучшением делового климата страны, премьер-министром, а также многообещающие заявления о росте экономики и создании новых рабочих мест.

Оптимизм на Западе вызвали планы новой власти очистить таможню, приватизировать государственные компании, исправить Налоговый и Трудовой кодексы, легализовать продажу сельхозугодий.

"Многое изменилось на прошлой неделе. Во-первых, публично появился олигарх Игорь Коломойский. Во-вторых, президентская администрация начала проталкивать некорректные законопроекты через контролируемый ею парламент и приняла ряд решений, которые могут означать только одно: Зеленский консолидирует власть. Украина быстро переключается на президентскую республику с парламентско-президентской системы, которую предусматривает ее Конституция. И хуже всего то, что его мало что может остановить", - говорится в материале

Отмечается, что встреча Зеленского с Коломойским состоялась за день до того, как представители Международного валютного фонда (МВФ) прибыли в Киев. При этом МВФ настаивает на том, чтобы "ПриватБанк" остался национализированным, а олигарх борется изо всех сил, чтобы вернуть его.

Еще одним тревожным сигналом является ситуация вокруг экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая сначала попала в аварию, а после неизвестные сожгли машину ее сына и дом.

Провалом новой власти является то, что Зеленский поддерживает видимость борьбы с олигархами, но на самом деле никаких активных действий в этом направлении не предпринимает.

Среди достижений власти называется снятие неприкосновенности с нардепов, но опасения вызывает слишком быстрое принятие решений новой Верховной Радой - у парламентариев нет времени читать или обсуждать законопроекты. Кроме того, в законопроекте о наказании для коррупционеров-чиновников за незаконное обогащение есть серьезные недоработки, которые не позволят наказать действительно виновных.

В итоге аналитики подчеркивают, что у Украины есть отличный шанс изменить ситуацию: стать настоящей западной страной, куда хотят идти инвесторы, и решить проблему утечки мозгов, но быстрое принятие законов, преобладание скорости над качеством и содержанием - не лучший способ это сделать.

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