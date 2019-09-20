У Зеленского сделали громкое заявление об отмене блокады оккупированного Донбасса

Украина собирается восстановить выплату пенсий в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также восстановить туда поставки товаров украинского производства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

"Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги - потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - сказал Пристайко.

Он также отметил, что Украина полностью не отменяет экономическую блокаду, ведь ее условием является возвращение предприятий.

"Но есть блокада предприятий, а, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?" - сказал министр.

По словам Пристайко, все эти действия – элементы так называемого "плана Зеленского" по Донбассу, который находится в процессе формирования. Этот план также включает в себя другие моменты – ремонт моста в Станице Луганской, обмен пленными и так далее.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, какую именно "формулу Штайнмайера" готовы подписать в Киеве.