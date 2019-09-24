Появились первые фото Зеленского с женой в США

Во вторник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке (США) встретился с представителями украинской общины.
Об этом сообщают на официальном сайте государства.
Глава государства во время встречи поблагодарил общину за поддержку Украины.
"Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны", - подчеркнул Зеленский.
Как ранее сообщал "Апостроф", стала известна полная программа визита в США президента Украины Владимира Зеленского.
А Офис президента Украины представил детальный план визита Владимира Зеленского в США.
Напомним, также стало известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского, три главных вопроса о чем они будут говорить.