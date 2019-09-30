Придется подождать: назван единственный реальный сценарий для Зеленского по Донбассу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, по мнению некоторых экспертов, следует сосредоточиться на разведении сторон на линии соприкосновения на Донбассе и заморозить конфликт, а не пытаться реализовывать политическую часть Минских соглашений.

Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, Зеленскому нужно осуществить то, что он обещал на выборах и за что голосовал его электорат.

"Он обещал людям мир - народ же голосовал за то, чтобы не погибали люди, чтобы прекратилось кровопролитие. За это народ голосовал, а не за минские соглашения. Это и нужно поставить во главу угла. Нужно донести до народа, что вся болтовня о выборах и прочее – это попытка обмануть и подчинить Украину. Но есть реальная вещь, в которой международное сообщество тоже должно нам помочь. Почему не выдерживается перемирие на линии разведения сторон? Потому что Москва специально оказывает давление перестрелками, чтобы вызвать крики: мол, давайте мир. И тут же Москва говорит: чтобы наступил мир, давайте политическое урегулирование… Нужно разоблачить тактику Москвы, которая построена на шантаже, и добиться какой-то демилитаризованной зоны с миротворцами ООН, которые, действительно, следили бы реально за прекращением войны", – считает Пионтковский.

Эксперт утверждает, что прекращение огня и заморозка конфликта – сложная, но реальная цель.

"Практически это замороженный конфликт, как в Приднестровье. Но то, что предлагает Путин, это намного хуже. Цель Москвы – признать целый плацдарм врага частью Украины и открыть им дорогу во всю Украину, втолкнуть раковую опухоль в тело Украины. Постепенно надо склонять общественное мнение тому, что минские соглашения – это попытка подчинения Украины, это кремлевский обман. Вместе с тем, у Зеленского есть мандат прекратить жертвы. И нужно начинать с разведения сторон, затем создать демилитаризованную миротворческую зону, чтобы перестали погибать люди. То есть нужно заморозить конфликт и ждать, когда развалится российская империя. Других решений в сегодняшней ситуации нет", – убеждает политолог.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два сценария, как остановить войну - Андрей Пионтковский.