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Кого набрал себе Медведчук в помощники в Раде: фото и видео

суббота, 05 октября 2019, 17:59
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Член парламентской фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктор Медведчук взял себе в помощники в Верховной Раде своего бывшего охранника Виктора Черного и представителей его охранной фирмы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио свобода".

"Я сегодня как депутат не возглавляю фирму, которая охраняла или охраняет Виктора Владимировича", - заверил Черный.

Он ответил журналистом, что до этого его фирма "Детективная охранная компания "Шторм" предоставляла услуги Медведчуку.

По данным журналистов, именно ее представители осенью 2017 года напали на съемочную группу "Схем", которая пыталась зафиксировать прямые перелеты Виктора Медведчука в Россию. А весной 2019 года охранники Черного в течение четырех часов удерживали в лесу журналистов программы "Наши деньги", которые пытались снять с квадрокоптера территорию государственных дач рядом с имением Медведчука.

Как отметил Черный, у фирмы изменился директор, но кто он - политик не уточнил. В издании узнали, что руководство "Штормом" взял на себя один из ее соучредителей - Иван Бойченко.

Черный взамен взял его к себе помощником, на общественных началах. Он рассказал, что Бойченко полковник полиции и возглавлял подразделение по борьбе с организованной преступностью.

"Я очень доволен, что он согласился быть моим помощником", - добавил Черный.

По его словам, Бойченко как помощник должен помочь ему "побороть коррупцию". Поэтому среди его задач - сбор информации о ней.

Согласно с информацией на сайте Верховной Рады, у Черного кроме Бойченко 26 помощников. Но сам политик их вспомнить не смог.

"Но я могу вам подчеркнуть, что я использую весь потенциал, помощников, который может использовать народный депутат", - заявил Черный.

Так, кроме Бойченко среди помощников Черного является Олег Вознюк. В декларации его гражданской жены Татьяны Овсюк указано: он - сотрудник "Шторма". В 2017 году заработал в компании почти 13 500 гривен "гонораров и других выплат", а в 2018 году - 3 500 гривен. Еще почти 12 000 гривен гонораров в 2018 году дала ему работа в "защитных порядках" и чуть больше 4 тысяч - в "Охранной компании "Гарант охраны".

Первую возглавляет Юрий Мельниченко, вторую - Владимир Ушаков.

Оба, как и сам Вознюк, согласно информации на сайте Верховной Рады, являются помощниками депутата Черного.

Черный не вспомнил Вознюка, что тот является его помощником. В целом он избегал ответа на вопрос журналистов о его помощниках. Но потом отметил, что их около пяти - экс-сотрудники МВД и СБУ.

Известно, что одна из двух помощников, которая работает у депутата Черного на платной основе, - это Наталья Илларионова. Ее Черный также не сразу вспомнил

Илларионова закончила Киевский национальный университет технологий и дизайна. Сама она позиционирует себя как художницу и модельера. Имеет собственное ателье в центре Киева, шьет одежду под заказ. А еще расписывает аксессуары из шелка.

Сейчас помощница Черного заверила, что оставила свое дело ради политики. Свои услуги предложила Черному сама, так как давно его знает. Ее зарплата составляет 17 тысяч гривен.

"Документооборот. Это сопровождение депутата там в командировках. По прессе, если какие-то вопросы, я его сопровождаю", - рассказала она о своих обязанностях как помощницы народного депутата.

Черный отметил, что Илларионова жена его товарища, с которым он работал несколько лет. Журналисты узнали, что мужчина, о котором он говорит, - вероятно, бывший многолетний пресс-секретарь Виктора Медведчука Михаил Илларионов. Человек с точно такими же данными, как у мужа Наталья Илларионова, например, работала в СДПУ (о) и упоминалась в прессе как личный представитель Виктора Медведчука.

Сейчас сам Медведчук взял себе в помощники своего другого многолетнего пресс-секретаря Олега Бабанина, с которым у Черного, к слову, тоже хорошие отношения.

В целом у депутата Виктора Медведчука 19 помощников, и по меньшей мере 13 из них, вероятно, его охранники.

Например, Олег Ягольник, которого журналисты встретили непосредственно в кулуарах Верховной Рады.

Ягольник является младшим инспектором Управления полиции охраны физической безопасности в Киеве.

Еще, как минимум, 12 помощников Виктора Медведчука тоже работают или работали в этом элитном подразделении Национальной полиции Украины. Среди его задач является, в частности, охрана физических лиц.

Еще один помощник Виктора Медведчука - соучредитель "Шторма" Андрей Мартынов.

Сам депутат "ничего плохого в этом не видит". Говорит, выбирал его по критериям "помощи выполнения функций народного депутата".

На многочисленные вопросы журналистов о конкретных функциях Мартынова и остальных помощников по управлению полиции депутат Медведчук так и не ответил.

"Эти люди помогают мне выполнять обязанности народного депутата", - сказал Медведчук.

Медведчук и Черный не единственные депутаты, среди помощников которых представители охранной сферы. Людей со средствами спецсвязи часто можно увидеть в кулуарах парламента.

Как сообщал "Апостроф", помощницей 22-й номера в списке партии "Слуга народа" Андрея Холодова стала бизнес-партнерша его жены Леся Васильченко.

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