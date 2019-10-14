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Рынок сжимается: озвучен интересный прогноз по газовому будущему России

понедельник, 14 октября 2019, 04:15
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Фото: capital.ua

Российская власть может пошатнуться на фоне изменений газового рынка, ведь в ЕС будут постепенно отказываться от газа, но страна и власть - это разные вещи.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал директор независимой консалтинговой фирмы East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

По его словам, отказ Европы от газа будет зависеть от скорости изменений климата. Чем быстрее будет двигаться потепление, тем быстрее Запад откажется не только от газа, но и от всего ископаемого топлива. Вполне реально, что это произойдет к 2050 году.

"Россию … сильно тормозит экспорт газа, зависимость от него, строительство ненужных газопроводов. Видно, что европейский рынок сжимается, а "Газпром" строит новые и новые газопроводы на рынок, который исчезает. Причем говорит о "повороте на Восток", а основные газопроводы строятся на Запад. России лучше как можно раньше отказаться от привычки контролировать рынки газа, давить на партнеров, а не продавать газ как обычный товар", - отметил Корчемкин.

Он добавил, что нефть и уголь Россия продает без политического шума, а специфика газа в том, что если он продается через трубу, то создается жесткая связь между потребителем и производителем. В то же время эксперт уточнил, что трудно сказать, что будет, если в Европы пропадет необходимость в российском газе.

"Власть (в России, - "Апостроф") умеет управлять народом через телевизор. Может оказаться даже сплочение вокруг [президента России Владимира] Путина. Что-то вроде "враги пытаются нас сломать, но мы держимся крепко". Как Северная Корея: живут неважно, по сравнению с Южной Кореей, но вместе все борются с внешними врагами, которые им мешают жить", - подытожил Корчемкин.

Больше читайте в материале "Апострофа": Кремль в любую минуту готов перекрыть транзит газа в Европу - Михаил Корчемкин.

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