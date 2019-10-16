В Турции странно объяснили встречу Эрдогана с "депутатами" от Крыма: в сети ажиотаж

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не знал, что к нему приехали так называемые "депутаты" Госдумы РФ от оккупированного Крыма.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По ее словам, прием российских "депутатов" в Стамбуле объяснил посол Турции Ягмур Гульдер. Он сказал, что встреча Эрдогана с Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком "не была целенаправленной акцией".

В то же время Зеленко обратила внимание на фейки со стороны российской прессы, которые начали писать о якобы отдельной встрече "депутатов" с Эрдоганом.

"На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое "депутатов", - сказала она.

В сети уже активно комментируют пояснения ситуации от турецкого посла.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста послу Турции из-за визита в страну так называемых "депутатов" Российской Федерации.