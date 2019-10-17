Кнут и пряник не помогают: Джемилев рассказал, почему оккупанты боятся крымских татар

Россия рассматривает оккупированный Крым в качестве военной базы, поэтому, с точки зрения Кремля, населять его должны исключительно "верноподданные" граждане РФ.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал нардеп Мустафа Джемилев.

По его словам, несмотря на значительные усилия и давление на крымских татар, с 2014 года количество коллаборантов в их рядах не увеличилось.

"Поэтому оккупанты однозначно пришли к выводу, что крымские татары не вписываются в российскую конъюнктуру. Ведь Крым для Кремля, прежде всего, это военная база, и ему нужны верноподданные российские граждане, но никак не крымские татары", – считает Джемилев.

Бывший глава Меджлиса также рассказал о переселенцах из России, которых оккупационные власти стимулируют к переезду на полуостров.

"Сейчас оккупационные власти дают переселенцам подъемные, пособия для того, чтобы стимулировать переселение в Крым… Хотя многие из переселившихся говорят, что ожидали не то, что имеют. Многие говорят, что полностью оторвались от своей предыдущей жизни, продали или отдали кому-то свое жилье, а теперь вернуться не могут - нет прежней работы, дома. И они вынуждены оставаться в Крыму", – говорит Джемилев.

Он также ответил на вопрос о том, что делать с переселенцами после деоккупации Крыма.

"Я думаю, как в некоторых странах Балтии - не предоставлять гражданство. Ну а вообще – как же это? Россия должна будет вернуть своих граждан", – заявил нардеп.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Мустафой Джемилевым: Дай Бог, чтобы Керченский мост не обвалился, пока Россия не уйдет из Крыма.