"Смотрящий" по оборонке: названы 10 пунктов, в чем реально виновен Гладковский

Обвинения, выдвинутые против экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, скорее всего, развалятся в суде, а нынешняя власть не учитывает его настоящих ошибок и провалов в сфере обороны.

Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Олег Гладковский, не смотря на свою должность, которая не давала серьезных полномочий в сфере оборонного производства, был "смотрящим" от президента Петра Порошенко в этой отрасли. Именно в этой роли он "пять лет управлял и влиял на все вопросы этой отрасли, на планирование, Гособоронзаказ, расстановку кадров в "Укроборонпроме", лично курировал частные компании, которые ввозили оборудование из РФ".

Поэтому Бутусов считает, что именно Гладковский виновен в проблемах отрасли и перечисляет в десяти пунктах эти проблемы. По мнению журналиста, нынешняя власть, несмотря на преследование бывшего первого заместителя секретаря СНБО, сама отказывается учиться на его опыте и повторяет те же ошибки.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого задержали при попытке покинуть страну 17 октября назвал свое задержание незаконным и объявил о начале голодовки в качестве протеста.