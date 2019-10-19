RU  UA  EN

суббота, 19 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 октября

15:02
Семейные выходные: Горбунов и Осадчая показали, как наслаждаются осенью в Киеве
14:45
Карпаты - Львов - 0:0 онлайн видео трансляция
13:54
Ограничивает свободы человека: MARUV высказалась о новых правилах Нацотбора на Евровидение
12:30
Редкий кадр: Дженнифер Энистон показала себя в детстве
11:17
Новый чайник и два охранника: в России рассказали, что Лобода требует на гастролях
10:11
Справиться не получается: MONATIK откровенно рассказал о своих зависимостях
10:11
Как Гвоздик потерпел первое поражение в карьере: яркие моменты боя
09:07
Гвоздик - Бетербиев: видео нокдаунов
08:31
Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя
07:45
Гвоздик - Бетербиев: видео вечера бокса
07:34
Без шансов: Гвоздик проиграл чемпионский бой россиянину
07:00
Сочная и ароматная морковь "по-корейски": простой рецепт для приготовления дома
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Смотрящий" по оборонке: названы 10 пунктов, в чем реально виновен Гладковский

суббота, 19 октября 2019, 14:02
переглянути новину українською

Обвинения, выдвинутые против экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, скорее всего, развалятся в суде, а нынешняя власть не учитывает его настоящих ошибок и провалов в сфере обороны.

Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Олег Гладковский, не смотря на свою должность, которая не давала серьезных полномочий в сфере оборонного производства, был "смотрящим" от президента Петра Порошенко в этой отрасли. Именно в этой роли он "пять лет управлял и влиял на все вопросы этой отрасли, на планирование, Гособоронзаказ, расстановку кадров в "Укроборонпроме", лично курировал частные компании, которые ввозили оборудование из РФ".

Поэтому Бутусов считает, что именно Гладковский виновен в проблемах отрасли и перечисляет в десяти пунктах эти проблемы. По мнению журналиста, нынешняя власть, несмотря на преследование бывшего первого заместителя секретаря СНБО, сама отказывается учиться на его опыте и повторяет те же ошибки.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого задержали при попытке покинуть страну 17 октября назвал свое задержание незаконным и объявил о начале голодовки в качестве протеста.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тайное имущество и уклонение от уплаты налогов: скандальные подробности о главе ФГИУ

Перец в обмен на танки: как обворовывали украинскую армию

Дай Бог, чтобы Керченский мост не обвалился, пока Россия не уйдет из Крыма - Мустафа Джемилев

Зеленые "посадки": кто из политиков предстанет перед судом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: