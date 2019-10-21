Путин и Макрон обсудили предстоящую встречу в "нормандском формате"

Президенты Франции и Российской Федерации в ходе телефонного разговора обсудили проведение следующего саммита в "нормандском формате".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры стран поговорили по телефону по инициативе французской стороны.

Путин заявил Макрону, что "переговоры должны быть тщательно подготовлены". По его словам, это позволит выработать новые шаги в контексте полного выполнения минских соглашений.

"Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении.

Также Кремль в очередной раз якобы потребовал "безусловную реализацию всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе".

Напомним, что в Кремле заявили об отсутствии особого продвижения в подготовке саммита в "нормандском формате".