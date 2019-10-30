Вопрос на тысячи долларов: выяснился важный нюанс с закрытием посольства Израиля

Посольство Израиля прекратило свою работу не только в Украине, но и во всем мире. Это связано с затяжным конфликтом дипломатов и военных атташе с Министерством финансов страны.

Как пишут западные СМИ, с действиями МИД Израиля согласны в Министерстве обороны и профсоюзе Гистадрут. Забастовка объявлена после длительного спора с Минфином по выплатам израильским представителям страны за рубежом.

В израильском казначействе заявили, что необходимо изменить способ возмещения расходов и налогообложения выплат, что может ударить по дипломатам и атташе, которые давно жаловались на низкие зарплаты.

Кроме того, израильское руководство готово навязать новую систему задним числом, что заставит дипломатов погасить тысячи долларов.

Интересно, что дипломаты Израиля уже давно жалуются на низкие зарплаты и плохие условия труда. Так, в январе 2011 года они сорвали запланированный визит в Израиль президента России Дмитрия Медведева, но в целом их действия приносили мало результатов.

Отметим, что бюджет МИД Израиля составляет около 367 миллионов долларов в год.

Как сообщал "Апостроф", 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достигли важных договоренностей по сотрудничеству между странами.