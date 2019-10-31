Две книжки и мыло: Дубневич интересно прокомментировал громкое решение Рады

Народный депутат Ярослав Дубневич, за разрешение на арест которого проголосовала Верховная Рада 31 октября, заявил, что уже собрал вещи для заключения.

Об этом сообщает фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Дубневич, после голосования коллег о его привлечении к криминальной ответственности, встретился с журналистами и дал комментарии.

"Ярослав Дубневич задержан пока только журналистами. Говорит, что сумку уже собрал: 2 книжки и мыло", – сообщил корреспондент.

После общения с журналистами Дубневич ушел из кулуаров Верховной Рады без сопровождения.

Отметим, Ярослав Дубневич - народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас является членом депутатской группы "За майбутнє".

Как ранее сообщал "Апостроф", Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.

Ранее в НАБУ заявили, что собрали достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).