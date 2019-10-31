RU  UA  EN

четверг, 31 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 октября

14:49
Кем знаменитости оделись на Хэллоуин 2019: фото лучших костюмов
14:36
Скандал вокруг "похищения" ребенка в Киеве: выяснилась неожиданная деталь, фото и видео
14:31
Активист Шабунин получил доступ к материалам следствия по делу "Роттердам+"
14:09
​В Киеве проводят обыски у экс-депутата Киевсовета: первые подробности и фото
13:50
Весь Дубай выкупила: Камалия показала свой роскошный особняк
13:48
"Прокатил" на капоте: в Днепре произошло опасное ЧП с пенсионером на митинге, видео
13:36
Гарик Корогодский переснял знаковый клип Зиброва и показал Крещатик спустя 25 лет
13:23
Обзывали обезьяной: появились данные о девочке, которая выпрыгнула из окна школы в Киеве
13:14
Думал, что я алкоголик: звезда "Трансформеров" рассказал о тяжелом психическом состоянии
12:48
В Украине под сокращение попадут десятки тысяч госслужащих: кто потеряет работу
12:43
Страшно красивая: Наталья Могилевская показала "макияж" на Хэллоуин
12:28
Судьбу "Северного потока-2" высмеяли забавной карикатурой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Две книжки и мыло: Дубневич интересно прокомментировал громкое решение Рады

четверг, 31 октября 2019, 13:32
переглянути новину українською

Народный депутат Ярослав Дубневич, за разрешение на арест которого проголосовала Верховная Рада 31 октября, заявил, что уже собрал вещи для заключения.

Об этом сообщает фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Дубневич, после голосования коллег о его привлечении к криминальной ответственности, встретился с журналистами и дал комментарии.

"Ярослав Дубневич задержан пока только журналистами. Говорит, что сумку уже собрал: 2 книжки и мыло", – сообщил корреспондент.

После общения с журналистами Дубневич ушел из кулуаров Верховной Рады без сопровождения.

Отметим, Ярослав Дубневич - народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас является членом депутатской группы "За майбутнє".

Как ранее сообщал "Апостроф", Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.

Ранее в НАБУ заявили, что собрали достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Продолжение и углубление: чего ждать от визита НАТО в Украину

"Северный поток-2": как Дания помогает Путину изолировать Украину

В своем нынешнем виде "Укроборон­пром" нам точно не нужен - Сергей Кривонос

Уже яблоко, но еще не Apple: как Зеленский уговаривал инвесторов вложиться в Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: