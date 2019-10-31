Нардепу Дубневичу вручили подозрение: первые подробности

31 октября Национальное антикоррупционное бюро вручило депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении. Его подозревают в причастности к завладению 93 миллионов гривен "Укрзализныци".

Об этом агентству "Українські новини" сообщил источник в бюро.

В частности, депутата подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

Следствие считает, что занимая должность председателя парламентского комитета по вопросам транспорта он знал о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця" и при этом оказывал влияние на учредителей и должностных лиц предприятия-производителя стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

В материалах дела говорится, что Дубневич и его сообщники проанализировали спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняли решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Напомним, что Дубневича, подозреваемого в причастности к коррупционным схемам, не будут задерживать во время заседания парламента 31 октября, несмотря на то, что Рада дала добро на его арест.