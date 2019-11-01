В Тернополе Зеленского встретили криками "Позор": опубликованы видео

В пятницу, 1 ноября, президент Владимир Зеленский прибыл в Тернополь с визитом: возле местной облгосадминистрации его встретили несколько групп протестующих.

Об этом сообщается в сюжете "Т1 Новини".

Под здание ОГА пришли, среди прочих, представители "Национального корпуса", которые требовали изменения коммуникации между президентом и так называемыми "штабами сопротивления капитуляции".

"Хочу сегодня спросить нашего Президента почему он не встречается со штабами сопротивления капитуляции. В неправильных, непонятных тезисах стараются показать добровольца, как некоего грабителя", – говорит представитель организации Василий Мись.

Кроме того, под ОГА также пришли рабочие спиртовой отрасли, которые волнуются, что останутся без работы из-за приватизации ГП "Укрспирт".

Также на пикете присутствовали работники тернопольского "Облавтодора", которым, по их словам, не платят зарплату с февраля.

Во время входу Зеленского в здание администрации, он с охраной прошел через толпу протестующих, из которой раздавались крики "Позор". Охрана президента оттесняла стремящихся к нему людей, однако с некоторыми из них Зеленский кратко пообщался, а одной из женщин удалось передать ему некие документы.

Как ранее сообщал "Апостроф", 29 октября под Офисом Президента активисты устроили акцию "Ни шагу назад!", в ходе которой выступали против разведения сил на Донбассе.