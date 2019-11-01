В Тернополе Зеленского встретили криками "Позор": опубликованы видео

В пятницу, 1 ноября, президент Владимир Зеленский прибыл в Тернополь с визитом: возле местной облгосадминистрации его встретили несколько групп протестующих.
Об этом сообщается в сюжете "Т1 Новини".
Под здание ОГА пришли, среди прочих, представители "Национального корпуса", которые требовали изменения коммуникации между президентом и так называемыми "штабами сопротивления капитуляции".
"Хочу сегодня спросить нашего Президента почему он не встречается со штабами сопротивления капитуляции. В неправильных, непонятных тезисах стараются показать добровольца, как некоего грабителя", – говорит представитель организации Василий Мись.
Кроме того, под ОГА также пришли рабочие спиртовой отрасли, которые волнуются, что останутся без работы из-за приватизации ГП "Укрспирт".
Также на пикете присутствовали работники тернопольского "Облавтодора", которым, по их словам, не платят зарплату с февраля.
Во время входу Зеленского в здание администрации, он с охраной прошел через толпу протестующих, из которой раздавались крики "Позор". Охрана президента оттесняла стремящихся к нему людей, однако с некоторыми из них Зеленский кратко пообщался, а одной из женщин удалось передать ему некие документы.
Как ранее сообщал "Апостроф", 29 октября под Офисом Президента активисты устроили акцию "Ни шагу назад!", в ходе которой выступали против разведения сил на Донбассе.