Россия ответит за MH-17: дипломат объяснила триумф Украины в Гааге

8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал, что в его юрисдикции находятся дела Украины против России. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объяснила, что это значит для Киева.

"Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушение прав человека. Впервые в истории, когда они будут за это отвечать", - сказала дипломат.

По ее словам, РФ будет отвечать в суде по всем фактам и по всем обвинениям, включая MH17.

"Это - очень существенная часть, которая впервые позволяет нам привлечь Россию к ответственности и юридически доказать ее нарушения", - добавила представитель МИД.

Зеркаль отметила, что теперь Россия будет нести ответственность и должна перед Международным судом оправдываться за то, как она поставляла оружие в Украину.

"Это означает, что и суд, и международные сообщество, будут в состоянии наглядно видеть, что происходило, иметь доступ ко всем материалам, тем более что это может иметь влияние на последующий вопрос о рассмотрении, создании того же трибунала в рамках Совета безопасности ООН", - добавила она.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского плена, заявил, что дал показания о пытках в плену для Гаагского международного трибунала.