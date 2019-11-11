Сотни тысяч на счетах и интересное прошлое: что известно о новом главе Кировоградской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА.

Указ был опубликован на официальном сайте президента.

"Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации", – говорится в тексте документа.

Вместе с этим, другим указом президент освободил от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА Светлану Лобанову.

Андрею Балоню 37 лет, он родился во Львовской области. С 2003 по 2016 год работал следователем. С мая 2017 занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА.

В декларации кандидата Балонь указал две квартиры (в Дрогобыче и Киеве) в собственности жены и съемную квартиру в Херсоне. Также согласно документу, Балонь пользуется Volkswagen Touareg 2011 выпуска, его жена - Jaguar XF 2015 выпуска. Он имеет почти 281 тысячу гривен, 70 669 долларов и 7415 евро на банковских счетах.

Как ранее сообщал "Апостроф", 1 ноября Владимир Зеленский представил нового председателя Тернопольской ОГА, которым стал Игорь Сопель.