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Сотни тысяч на счетах и интересное прошлое: что известно о новом главе Кировоградской ОГА

понедельник, 11 ноября 2019, 15:35
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Фото: khersondaily.com

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА.

Указ был опубликован на официальном сайте президента.

"Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации", – говорится в тексте документа.

Вместе с этим, другим указом президент освободил от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА Светлану Лобанову.

Андрею Балоню 37 лет, он родился во Львовской области. С 2003 по 2016 год работал следователем. С мая 2017 занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА.

В декларации кандидата Балонь указал две квартиры (в Дрогобыче и Киеве) в собственности жены и съемную квартиру в Херсоне. Также согласно документу, Балонь пользуется Volkswagen Touareg 2011 выпуска, его жена - Jaguar XF 2015 выпуска. Он имеет почти 281 тысячу гривен, 70 669 долларов и 7415 евро на банковских счетах.

Как ранее сообщал "Апостроф", 1 ноября Владимир Зеленский представил нового председателя Тернопольской ОГА, которым стал Игорь Сопель.

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