Займутся дорогами и янтарем: онлайн трансляция заседания Рады

12 ноября состоится пленарное заседание Верховной Рады IX созыва.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию заседания украинского парламента.

Во время заседания 12 ноября народные депутаты рассмотрят в первом чтении ряд законопроектов по земельной реформе и открытию рынка земли.

Во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в законы об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины, а также об использовании земель обороны. Также будет рассмотрен законопроект об оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, планируется рассмотреть проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

Напомним, что в сети опубликовали забавную фотожабу, связанную со скандальным законом о землях сельскохозяйственного назначения.