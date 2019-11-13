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Как на похоронах: в сети показали фото еще одного двойника Керченского моста в Крыму

среда, 13 ноября 2019, 18:15
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В сети показали очередную копию Крымского моста, который соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край Российской Федерации.

Снимок был сделан еще летом в оккупированном Севастополе.

"Психоз и есть. Это летнее,из Севастополя. Прикольно - эдакие похороны", - подписал фотографию автор публикации.

Напомним, что в Керчи возводят миниатюрную копию Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России.

Как сообщал "Апостроф", ученый Юрий Медовар считает, что Керченский мост фактически обречен из-за карстовых полостей - по геологическим условиям его нельзя было строить. По мнению ученого, рано или поздно моста не станет.

Читайте также материал "Апострофа" - Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.

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