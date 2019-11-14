Что будет с ценами на землю после скандальной реформы: озвучен детальный прогноз

Договор эмфитевзиса после открытия рынка земли для физических лиц будет стоить в районе 1500 долларов, что на 300 долларов больше нынешней цены.

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак.

"Единственное, в эмфитевзис добавляют, как правило, еще 100-200 долларов, когда откроется рынок земли, нужно еще доплатить человеку", - сказал он.

По словам эксперта, в правительственном законопроекте была прописана сумма в 1900 долларов.

"Потому что там зашли бы новые игроки с финансированием, и они бы подняли цену. То есть каждый шаг - это где-то 200 долларов. Кажется, мелкая история. Но на пай четыре гектара - это 20 тысяч гривен, то есть каждое ограничение, а мы сейчас активно спускаемся к ограничению, чтобы 1500 долларов в среднем земля стоила, каждое ограничение - это годовая пенсия", - отметил он.

Мушак объяснил, что начальная цена будет зависеть от модели, которую выберет правительство. В Кабмине же хотят сделать самую высокую цену там, где наиболее либеральный рынок.

Он добавил, что после 2024 года, когда компании с иностранным капиталом смогут покупать землю, она будет стоить еще дороже.

"Все будет напрямую зависеть от стоимости привлечения капитала в Украину, то есть, какая будет кредитная ставка для Украины. Сейчас она 7%. Поэтому вам надо умножать стоимость аренды - 200 долларов на 14, если 150 долларов - на 14, как раз получится где-то 2000 долларов. Такой подход в правительственном законопроекте.

То есть, если в Украине будет, условно говоря, стоимость привлечения капитала 5%, и цена аренды рано или поздно вырастет до 200 долларов, то у вас тогда стоимость земли будет 4000 долларов за гектар", - сказал Мушак.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Давление на рынок земли идет только по одной причине, нам нужно успеть до конца года - Алексей Мушак.