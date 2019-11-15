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Красноречивое оправдание: сети повеселил пост спикера Зеленского про Коломойского

пятница, 15 ноября 2019, 15:34
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сделала заявление о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский не имеет полномочий на высказывания от имени главы государства.

Об этом Юлия Мендель сообщила в пятницу, 15 ноября, на своей странице в соцсети Facebook.

"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимир Зеленский, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел", - написала спикер Зеленского.


Такое оправдание повеселило пользователей сети.

"Хорошо, что влияние Коломойского стало настолько очевидным, что приходится оправдываться. Может и выводы пойдут..." - прокомментировал эту ситуацию украинский блогер и политолог Алексей Голубоцкий.

Как сообщал "Апостроф", пользователей сети удивило фото с Донбасса, которое разместила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети Twitter.

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