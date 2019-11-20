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Виноваты оба: друг Зеленского отметился странным заявлением о войне на Донбассе

среда, 20 ноября 2019, 09:56
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Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил о неприязни к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и главе РФ Владимиру Путину. По его мнению, именно они стали причиной затянувшихся боевых действий на востоке Украины.

Как сообщает "Апостроф", в интервью изданию "Гордон" Кошевой отметил, что из-за этих людей он не может пятый год попасть на Донбасс, где похоронен его отец и проживает мать.

"За что любить... Любить человека, который обещал закончить войну? Я ненавижу Порошенко и ненавижу Путина. Вот моя позиция", - сказал он.

Отметим, что вона на Донбассе началась в 2014 году после аннексии Россией Крыма.

Напомним, что в этом же интервью Кошевой заявил, что ему предлагали большую сумму за участие в выборах в Верховную Раду.

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