Виноваты оба: друг Зеленского отметился странным заявлением о войне на Донбассе

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил о неприязни к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и главе РФ Владимиру Путину. По его мнению, именно они стали причиной затянувшихся боевых действий на востоке Украины.

Как сообщает "Апостроф", в интервью изданию "Гордон" Кошевой отметил, что из-за этих людей он не может пятый год попасть на Донбасс, где похоронен его отец и проживает мать.

"За что любить... Любить человека, который обещал закончить войну? Я ненавижу Порошенко и ненавижу Путина. Вот моя позиция", - сказал он.

Отметим, что вона на Донбассе началась в 2014 году после аннексии Россией Крыма.

Напомним, что в этом же интервью Кошевой заявил, что ему предлагали большую сумму за участие в выборах в Верховную Раду.