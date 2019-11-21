В офисе "Слуги народа": появилась жесткая фотожаба на скандал с нардепом-педофилом

В сети активно обсуждают скандал с судимостью народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней.

Новую фотожабу на данную тему опубликовал блогер Алексей Голобуцкий.

На этот раз ситуация с присутствием в фракции “Слуга народа" депутата, который отбывал наказание за сексуальное преступление, проиллюстрирована известным кадром из кинофильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", где Буч и Марселас находятся в плену у садистов-извращенцев.

"Это точно офис партии "Слуги народа"?" - переспрашивает один из персонажей, привязанный к креслу и с закрытым кляпом ртом.

Как сообщал "Апостроф", в Генеральной прокуратуре Украины пошли на попятную с подтверждением факта наличия погашенной судимости за педофилию у народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова.