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Одесскому депутату, засветившемуся на росТВ, преподнесли "похоронный" сюрприз: фото

понедельник, 25 ноября 2019, 10:39
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Депутату городского совета Одессы Богдану Гиганову, который ранее появился в эфире пропагандистского российского телеканала "Россия 1", принесли под двери приемной траурный венок.

Об этом сообщают в Telegram-аккаунте "Украина 24/7", публикуя скандальный кадр.

Помимо похоронного венка, активисты не преминули отомстить депутату за появление в эфире пропагандистского канала. В отместку активисты также оставили надписи на здании, где находится приемная депутата: "Вон из Украины", "Россия - враг" и "Штаб сепаратистов".

Как сообщал "Апостроф", ранее депутат президентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко также принял участие в шоу российских пропагандистов и сделал скандальное заявление, касающееся жителей Донбасса. Якобы, по словам депутата, их заставляют говорить на украинском языке.

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