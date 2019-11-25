Одесскому депутату, засветившемуся на росТВ, преподнесли "похоронный" сюрприз: фото

Депутату городского совета Одессы Богдану Гиганову, который ранее появился в эфире пропагандистского российского телеканала "Россия 1", принесли под двери приемной траурный венок.

Об этом сообщают в Telegram-аккаунте "Украина 24/7", публикуя скандальный кадр.

Помимо похоронного венка, активисты не преминули отомстить депутату за появление в эфире пропагандистского канала. В отместку активисты также оставили надписи на здании, где находится приемная депутата: "Вон из Украины", "Россия - враг" и "Штаб сепаратистов".

Как сообщал "Апостроф", ранее депутат президентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко также принял участие в шоу российских пропагандистов и сделал скандальное заявление, касающееся жителей Донбасса. Якобы, по словам депутата, их заставляют говорить на украинском языке.