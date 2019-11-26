Это миф: в ГБР сделали громкое заявление о расследовании дел Майдана

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал "мифов" заявления о том, что расследование дел Майдана останавливает отсутствие нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в ГБР.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В то же время, Труба назвал другие причины, которые, по его мнению, тормозят расследование.

"Во-первых, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще нам не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев - этот процесс не зависит от ГБР", – заявил Труба.

Также глава ГБР отметил, что по его мнению, после шести лет расследований материалы должны были бы быть отправлены в суд, а не в другой правоохранительный орган. Из-за этого, говорит Труба, материалы придется пересматривать заново.

В то же время, он подчеркнул, что следователи ГБР готовы принимать материалы и проводить расследование. Труба сообщил, что уже назначил исполняющего обязанности руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в период Майдана.

Как ранее сообщал "Апостроф", 8 ноября родственники погибших Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства, их адвокаты и правозащитники пришли к Офису президента на Банковой в связи с угрозой "слить" дела Майдана.