Появились фото и видео нецензурной переписки, вызвавшей драку "слуг народа" в Раде

В сети опубликованы фрагменты переписки, послужившей поводом для драки в Верховной Раде, из внутреннего чата фракции "Слуги народа", в которой народный депутат Гео Лерос ответил нецензурщиной на предложение Ирины Верещук не употреблять маты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Буквы".

Судя по опубликованному фото из чата “Sluga Speakers”, госпожа Верещук сделала замечание своему коллеге Гео Леросу относительно употребления в общей переписке нецензурной лексики.

“Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?” – написала Верещук.

Лероса ответил матом: “Нех*й делать”.

Верещук снова обратилась к коллеге по фракции, призывая его извиниться. “Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением”, – написала она.

Гео Лерос опять ответил грубо: “У меня плотный график, лет через 8 давай”.

Судя по видео, эту переписку Ирина Верещук демонстрировала кому-то из рядом сидящих народных депутатов. После этого произошла драка между Максимом Бужинским и Гео Леросом.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба на драку между народными депутатами из "Слуги народа".