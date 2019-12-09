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В ОПУ сделали важное заявление о встрече Зеленского с Путиным: видео

понедельник, 09 декабря 2019, 13:28
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщаются после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина), которые проходят 9 декабря в Париже.

Зеленский и Путин встретятся в Париже: онлайн трансляция переговоров и все, что о них нужно знать

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга, сначала Президент Зеленский проведет две двусторонние встречи - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, после чего начнется встреча в нормандском формате четырех лидеров.


"После встречи в нормандском формате четырех лидеров Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным", - отметил Тимошенко.

Как сообщал "Апостроф", ориентировочно президенты России и Украины встретятся в понедельник, 9 декабря, в 21:40.

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