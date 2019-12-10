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Суд принял важное решение по чиновнице ОПУ, попавшейся на взятке

вторник, 10 декабря 2019, 15:05
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Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество начальника департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели, которая подозревается в получении 150 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщают Українські новини.

"Все имущество арестовано", - сказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, арест наложен на ее недвижимость, в частности, квартиру и землю.

Также арестован автомобиль и банковские счета Кондзели.

Как сообщал "Апостроф", ранее НАБУ по согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении бывшему генеральному директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину. Следствие посчитало, что он не указал в декларации часть своего имущества. Сам подозреваемый сообщил о готовности сотрудничать со следствием.

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