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Конец "эпохи бедности": сеть всколыхнули слухи об огромной премии для топ-чиновника Кабмина

среда, 11 декабря 2019, 09:35
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Министру экономического развития Украины Тимофею Милованову, который ранее жаловался на низкую зарплату, предложили начислить месячную премию в размере более 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает ZN.UA.

Издание опубликовало документ, адресованный Кабинету министров, от Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, главой которого и является Тимофей Милованов.

В документе предлагается установить премию за ноябрь текущего года для министра в размере 1630 процентов заработной платы, т.е. 236 тысяч гривен. Таким образом, заработная плата Милованова за ноябрь месяц, с учетом предложенных премий, может составить 271 тысячу гривен.

Премию министра должно согласовать правительство.

Как ранее сообщал "Апостроф", министр развития экономики Тимофей Милованов признался, что употреблял марихуану во время своего пребывания в США и написания диссертации.

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