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Путин пытался соблазнить: эксперт указал на важный момент с переговорами в Париже

среда, 11 декабря 2019, 13:40
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Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский указал на главный позитивный момент в переговорах Украины и России в Париже, касающийся поставок газа.

О нем он рассказал в интервью "Апострофу".

"По этому вопросу мы услышали проявление определенной твердости украинской позиции. Путин опять соблазнял Зеленского своими 25-процентными скидками, но мы услышали четкий ответ украинской стороны", - отметил он.

По мнению эксперта, на саммите было много позитивных моментов.

"Первое. Освобождение сотни украинцев, которые томятся в пыточных подвалах на Донбассе. Правда, еще посмотрим, как это будет реализовано. По крайней мере, вопрос поднят. Второе. Поведение Зеленского на пресс-конференций дало достаточно оснований для оптимизма. Третье. Очень серьезные меры будут со стороны Франции и Германии, которые обещали контролировать реальное прекращение огня и возвращение заложников", - резюмировал он

Но, в тоже время, Пионтковский уточнил, что когда прочел коммюнике – его настроение резко ухудшилось.

Подробнее об итогах саммита читайте в материале "Апострофа": Украинцам надо бороться за Зеленского, но он окружен тремя предателями - Андрей Пионтковский.

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