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Восточный форпост: почему Украина должна превратить себя в союзники США

пятница, 13 декабря 2019, 13:10
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Украина должна сделать все возможное, чтобы превратить себя в союзника США. Но для такого шага нужна длительная кропотливая работа, чтобы Штаты увидели, что Украина может быть форпостом и "витриной западного мира на главном восточном участке перед Россией".

Об этом в интервью "Апострофу" заявил Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР).

По его словам, президент США Дональд Трамп оказывает помощь Украине под давлением внутренних политических сил.

"Украина является в глазах Трампа некой картой или разменной монетой, чтобы она отстаивала его интересы. Приблизительно так он относится к Польше. В этом бы случае он бы использовал Украину, чтобы вести равный диалог с Путиным.

Как ни странно, все эти деструктивные герои они боязгливы. Если берем Путина, давайте вспомним как был сбит самолет турецкими ВВС и Путин тут же пошел на попятную", - отметил эксперт.

Напомним, что в США приняли важное решение по военной помощи Украине в 2020 году.

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