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Боевики ЛДНР заявили о "переговорах" с ПАСЕ: сеть встревожили подробности

понедельник, 16 декабря 2019, 16:30
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Пророссийские боевики ЛДНР выслали своих делегатов в Минск, где те встретились с представителями ПАСЕ и европейскими политиками.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщение Ирины Геращенко в Facebook.

"В Минске так называемые представители ордло встретились с пророссийскими представителями национальных парламентов - членами ПАСЕ. Пока Украина и ВР теряют важные международные площадки, РФ полным ходом, через своих сателлитов, легитимизирует "республики "- после нормандской встречи, кстати. Ждем реакции МИД и посольств, профильного комитета и украинской делегации на этот позор ", - написала Геращенко.

Она также добавила, что Украина в последнее время стремительно теряет свои позиции на международной арене. В качестве примера политик привела ситуацию, когда украинский делегация устроила демарш в Страсбурге. Это был ответ на то, что несколько иностранных политиков посетили оккупированный Донбасс и аннексированный Крым.

О встрече делегатов боевиков с членами ПАСЕ сообщили и ряд белорусских и российских СМИ. В частности, они отметили, что немецкие политики говорили с Натальей Никаноровой, Родионом Мирошником, Владиславом Дайнего. Все трое заявили, что представляют так называемую ДНР. Добавили, что украинская власть, якобы, присвоила себе монополию на информацию и международное сообщество не имеет полного представления о том, что происходит в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей. Также они раскритиковали план введения в оккупированный Россией регион миротворцев. Заявили, что "это не решит наши проблемы".

Между тем депутат ПАСЕ от Германии Ульрих Оэмэ заявил, что "мы хотели бы составить объемную картину о том, что происходит в регионе, чтобы потом выработать свою позицию". Так политик пытался объяснить встречу с представителями "республик", которые не признает весь мир.

Напомним, что ранее "Апостроф" уже писал о том, что в Кремле заявили, что изменения в Минские соглашения, так называемый "Минск-3", могут быть внесены только при условии участия "экспертов" из так называемых "ДНР" и " ЛНР ".

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