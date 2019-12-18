Зеленский подал в Раду законопроект по аресту топ-коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение народных депутатов законопроект, который позволит судьям не назначать залог при избрании меры пресечения для подозреваемых в коррупции.

Информация о проекте появилась на сайте парламента.

Документ под номером 2620 называется "Проект Закона о внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".

Согласно с ним, судья будет вправе не определять залог при аресте подозреваемых в тяжких или особо тяжких коррупционных преступлениях.

В текущей редакции УПК арестованы без права внесения залога могут быть только лица, совершившие преступления с применением насилия или угрозой его применения, преступления, повлекшие гибель человека, а также лица, касательно которых в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но была нарушена ими.

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины внесла важные правки в законодательство, которые окончательно отменяют неприкосновенность народных депутатов.