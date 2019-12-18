Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса: что это значит

Президент Владимир Зеленский поставил подпись под законом о продлении особого статуса Донбасса, о чем говорится на сайте Верховной рады.

Судя по опубликованной информации, глава государства вернул закон со своей подписью в среду, 18 декабря.

"В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020". Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона.

Отметим, что первоначальная версия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО была принята в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года, а позже был продлен.

В тексте закона говорится, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступит в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Там же прописано, что выборы здесь могут пройти только после вывода боевиков.

Напомним, что Россия требует внести изменения в закон Украины об особом статусе Донбасса, который продлил президент Владимир Зеленский после "нормандского саммита".