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Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса: что это значит

среда, 18 декабря 2019, 16:19
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Президент Владимир Зеленский поставил подпись под законом о продлении особого статуса Донбасса, о чем говорится на сайте Верховной рады.

Судя по опубликованной информации, глава государства вернул закон со своей подписью в среду, 18 декабря.

"В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020". Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона.

Отметим, что первоначальная версия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО была принята в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года, а позже был продлен.

В тексте закона говорится, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступит в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Там же прописано, что выборы здесь могут пройти только после вывода боевиков.

Напомним, что Россия требует внести изменения в закон Украины об особом статусе Донбасса, который продлил президент Владимир Зеленский после "нормандского саммита".

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