Процесс сорван: появились тревожные итоги новых переговоров в Минске

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - сказал Специальный представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Главным вопросом была реализация парижской договоренности лидеров "нормандского четверки" по обмену пленными до Нового года.

"Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия", - сказал Сайдик

Переговоры шли трудно, представители России не шли на уступки и на заседании гуманитарной подгруппы, и на встрече самой ТКГ. Они требовали, чтобы Украина договаривалась с ОРДЛО.

Делегациям пришлось назначить еще одно заседание для обсуждения вопроса обмена, которое началось в 20:00 и затянулось до позднего вечера.

Представители ОРДЛО обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Нет также ясности относительно количества лиц для обмена.

"Сегодняшнее заседание ТКГ в Минске было последним в уходящем году. В рамках работы Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе; уменьшить применение артиллерии, минометов, танков; достигнуты договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской , Золотого, Петровского; восстановлено городов у КПВВ Станица Луганская, начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО; обеспечивается работа инфраструктуры Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что пророссийские боевики "ЛДНР" выслали своих делегатов в Минск, где те встретились с представителями ПАСЕ и европейскими политиками.

Напомним, что в Кремле заявили, что изменения в Минские соглашения, так называемый "Минск-3", могут быть внесены только при условии участия "экспертов" из так называемых "ДНР" и "ЛНР".