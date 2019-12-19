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Работал со "спецустройством": нардепа поймали на хитром кнопкодавстве в Раде, видео

четверг, 19 декабря 2019, 10:29
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Народные депутаты от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный выдумали настоящее ноу-хау, чтобы скрыть нарушения процедуры голосования.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Честно", нардепы создали целый механизм, который позволяет кнопкодавить и не нажимать на чужую кнопку пальцем.

Так, 18 декабря Ларин придумал "устройство", которое сделал из трех толстых книг и пачки папок. Также он закрепил над пультом для голосования открытки с лозунгом "Мы за мир".

Такое же устройство использовал Черный, который голосовал за отсутствующего коллегу.

Напомним, что в Верховной Раде за кнопкодавством был замечен внефракционный народный депутат-мажоритарник Роберт Горват.

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