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Украинский пранкер поделился невероятными историями про спасение Майдана и испуганного Януковича

суббота, 21 декабря 2019, 14:09
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Неизвестный рассказал журналистам сенсационную историю о пранкере Михаиле Шекете, который якобы заставил сбежать Януковича и предотвратил кровавые события на Майдане в Хмельницком.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Обозреватель.

Как утверждает издание, неизвестный мужчина поделился с редакцией необычной историей о том, как в 2014 году один из якобы бывших советников постоянного представителя президента в Крыму, некто Михаил Шекета так напугал окружение Виктора Януковича, что заставил его покинуть страну.

По словам рассказчика, Шекета в то время находился в одном из СИЗО Тернопольской области по сфабрикованому делу. Он владел обширной базой контактов и личными номерами многих чиновников, политиков, силовиков и знал как разговаривать по закрытой связи через мобильный телефон.

19 февраля 2014 года Михаил узнал о подготовке массового расстрела в Хмельницком. Чтобы избежать кровопролития, он позвонил руководителю Хмельницкой академии Пограничной службы им. Б.Хмельницкого Валерию Райко представился замглавы Администрации Януковича, генералом Олегом Рафальским, и отдал приказ не выполнять преступные распоряжения СБУ.

После расстрелов на Майдане этот же пранкер якобы помешал поездке Виктора Януковича со своим окружением в Харьков, которая могла послужить началом создания “Харьковской народной республики”. Шекета якобы позвонил дежурному из харьковского УВД, представившись генералом Николаем Маломужем, и передал информацию о том, что около 150 снайперов с радикального крыла националистов едут “встречать” Януковича. При этом предупредил об угрозе ликвидации президента сразу с нескольких точек во время его выступления в Харькове. Эту же информация он продублировал начальнику УВД области, а также Геннадию Кернесу и Михаилу Добкину.

Кроме того, Шекета якобы позвонил первому президенту Украины Леониду Кравчуку с историей про “план Чаушеску”, главная цель которого – ликвидация главы государства. По словам собеседника издания, этот звонок сильно встревожил окружение Януковича и заставил его покинуть Украину.

Леонид Кравчук подтвердил журналистам, что в то время к нему действительно позвонил человек, который представился главой какого-то комитета и упоминал "план Чаушеску".

"Я детали не очень помню. Мол готовится серьезная акция против Януковича. На тот момент я не был должностным лицом, поэтому пообещал набрать Януковича и рассказать об этом. К нему дозвониться не смог, поэтому набрал Андрея Клюева. Рассказал все, что мне известно из этого звонка. Все, на этом моя роль закончилась”, – рассказал Кравчук.

В то же время Леонид Кравчук выразил сомнение, что рассказанная им история повлияла на побег Януковича.

Как раньше сообщал "Апостроф", в сети меткой фотожабой высмеяли возвращение бывшего президента Виктора Януковича в Украину.

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