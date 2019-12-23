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Интересные контакты и "темные" дела: в сеть слили порцию компромата на кандидата на пост главы ГБР

понедельник, 23 декабря 2019, 11:05
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В сеть попали компрометирующие аудиозаписи на замглаву Офиса президента 38-летнего Андрея Смирнова, который якобы может возглавить ГБР вместо Романа Трубы.

Аудиозаписи выложили в Telegram-канал "Трубу прорвало".

Андрей Смирнов якобы часто посещает кабинет Романа Трубы и передает ему задачи и директивы от руководителя Офиса президента Андрея Богдана, которого в разговоре называет тезкой.

19 июля 2019 года Смирнов разговаривает с Трубой о деле судьи Николая Чауса, который в 2013 году принимал скандальные решения против участников Автомайдана.

"Его нужно окружить страхом неотвратимости наказания, допросить жену, мать, адвоката. Его надо сейчас ...", - говорит Смирнов.

Также замглавы ОП недоволен, что делом Чауса занимается не только ГБР, но и НАБУ. Из разговора также видно, что сам Смирнов контактирует с Чаусом телефоном и пытается заманить его в столицу. В тот же день Смирнов и Труба обсуждают месть следователю Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Говорят также о Назаре Холодницком.

Смирнов также тесно контактирует с Александром Онищенком - экс-нардепом от "Партии регионов", которого подозревают в государственной измене. Онищенко в свое время получил паспорт гражданина РФ и имел контакты с сотрудниками ФСБ. 29 ноября его задержали в Германии и сейчас правоохранители решают вопрос об экстрадиции бывшего нардепа. Смирнов говорит о том, что не мешало бы, чтобы Онищенко быстрее начал давать показания.

Также Смирнов вспоминает о своем подзащитном - экс-главе фракции "регионалов" Александре Ефремове, который проходит по делу о сепаратизме.

"Луценко ходит и рассказывает всем, что он террорист и сепаратист. Вы мне по Ефремову покажите хоть что-то. Хоть одно видео, где он стоит, где он кричит, где в финансирует. Ничего нету. Нам надо сейчас изменить меру с поправкой на решение Конституционного, которую убрали 176-й статью на безальтернативность. И дальше суд на раз-два по нему сделает оправдос - там второго варианта не имеется ", - говорит Смирнов.

"Это принципиально. Прокуроры должны сесть за такую ... Должны аналогично сесть и посидеть. Пусть полгода-год, но должны почувствовать, что это такое", - соглашается с ним Труба.

Напомним, что Андрей Смирнов в прошлом активно поддерживал Евромайдан и сотрудничал с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем. В 2015 году юрист стал защищать в судах экс-регионалов Елену Лукаш и Александра Ефремова.

Как ранее информировал "Апостроф", на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский должен назначить и.о. председателя ГБР. Во фракции "Слуга народа" обсуждают кандидатуру Ирины Венедиктовой.

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