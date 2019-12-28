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РосТВ показало еще троих украинцев, которых могут обменять: фото

суббота, 28 декабря 2019, 17:59
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Российский государственный телеканал "Россия 1" показал троих военнопленных украинцев, которые содержатся в оккупированном Донецке, и состоят в списках на обмен пленными.

Об этом сообщает Hromadske.

В сюжете показывают 23-летнего Василия Жемелинского, 54-летнего Бориса Пундора и третьего, пока не идентифицированного, украинца.

На видео Жемелинский спрашивает так называемого "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову, вернутся ли они домой в этом году. На что Морозова отвечает, что все трое состоят в списках на будущий обмен пленными.

Также телеканал показал комментарий Жемелинского, который говорит, что намерен служить дальше в рядах Вооруженных сил Украины, "если это будет возможно".

Как сообщается, Василий Жемелинский — военный 57-й бригады ВСУ. Он попал в плен боевиков так называемой ДНР 17 февраля 2018 года под Песками.

Борис Пундор — один из 8 военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады, которые попали в плен боевиков, заехав грузовиком на неподконтрольную территорию 22 мая 2019 года.

Как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники прокуратуры подтвердили, что экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен пленными.

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